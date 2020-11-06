Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от игры с «Лацио» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
– Что вы думаете о сопернике?
– Когда необходимо, «Лацио» контролирует мяч. У римлян опытный состав, они умеют играть и через быстрые атаки. Возможно, противник будет контролировать мяч, но владение – не самое главное. Главное – это забитые мячи.
Самый важный матч – следующий, думаем только о матче с «Лацио». Постараемся сделать все, чтобы завтра добиться положительного результата.
– Вы работали с итальянскими тренерами...
– Да, много времени проработал с Лучано Спаллетти и в качестве игрока, и в качестве ассистента тренера. С него началась моя карьера тренера. Конечно, дон Фабио Капелло. Было честью работать со столь легендарным человеком. Вспоминаю его только с теплотой.
– В чем сложности подготовки к матчу с «Лацио»?
– Их много. Непросто начинать матч в 23:00. Но игроки привыкли к такому режиму, поэтому все сопутствующие факторы останутся за пределами поля, – сказал Семак.