Главный тренер поделился ожиданиями от игры с «Лацио» в 4-м туре группового этапа чемпионов.

– Что вы думаете о сопернике?

– Когда необходимо, контролирует мяч. У римлян опытный состав, они умеют играть и через быстрые атаки. Возможно, противник будет контролировать мяч, но владение – не самое главное. Главное – это забитые мячи.

Самый важный матч – следующий, думаем только о матче с «Лацио». Постараемся сделать все, чтобы завтра добиться положительного результата.

– Вы работали с итальянскими тренерами...

– Да, много времени проработал с и в качестве игрока, и в качестве ассистента тренера. С него началась моя карьера тренера. Конечно, дон . Было честью работать со столь легендарным человеком. Вспоминаю его только с теплотой.

– В чем сложности подготовки к матчу с «Лацио»?

– Их много. Непросто начинать матч в 23:00. Но игроки привыкли к такому режиму, поэтому все сопутствующие факторы останутся за пределами поля, – сказал Семак.