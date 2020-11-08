«У нас неконкурентная среда. Есть пул футболистов, которые всегда будут играть». Александр Кержаков о клубах РПЛ в еврокубках

Главный тренер поделился мнением о причинах неудачных выступлений клубов в Лиге чемпионов и .



– Что происходит с нашими клубами в еврокубках?

– Это другой уровень футбола. Другие скорости и время принятия решений.

У нас немножечко неконкурентная среда, чтобы на длительном пути конкурировать с командами из топ-5 Европы. Можем выдать одну игру на эмоциях, но нет запаса прочности.

– Что имеете в виду?

– Запас прочности – когда ты уверенно контролируешь мяч. Когда, забив гол, не садишься назад и не пытаешься сохранить счет.

Наверное, физическое состояние не позволяет на максимальной скорости работать все 90 минут. Это говорит об уровне конкуренции в чемпионате.

Если бы все играли так каждый матч, как в Лиге чемпионов или Лиге Европы, когда все бьются за результат, когда ты не можешь позволить себе передышку, то и уровень бы наш подрос.

– Путь какой, что же делать?

– Мы говорим о верхушке, но путь внизу. Посмотреть тренировочный процесс академий, как играют на чемпионате города, чемпионате России юных возрастов – там нет конкурентной среды, чтобы футболисты играли на максимуме.

В Европе иначе – каждый день работают так, чтобы не отдать свое место другому. У нас по-другому: есть пул футболистов, которые всегда будут играть, вокруг этого все строится.

С самого детства нужно требовать, чтобы футболисты играли на максимуме, подстегивать их. У нас это, к сожалению, пока не позиционируется, – сказал Кержаков в интервью «РБ-Спорт».