Талалаев о пенальти «Зениту»: «Не могу понять полемику вокруг него. Уже были пенальти за такое, чем «Ахмат» хуже?»

Главный тренер «Ахмата» высказался о матче 15-го тура против «Зенита» (2:2).

«Мне сложно оценивать очки и турнирную таблицу. С точки зрения качества игры мне нравится, что мы сделали. Мы достаточно результативны. Можно говорить о таком футболе, а можно играть в него. Мы между собой отталкиваемся от того, что демонстрирует команда. А в результатах бывают порой парадоксальные вещи.

Мы играли с «Зенитом», там только у двоих наших игроков было 20 касаний в штрафной. У «Зенита» такое было у всей команды. Мы нанесли больше ударов по воротам. Меня расстраивает, что не забили больше. Команда может играть в атакующий футбол за счет самоотдачи.

Надо еще похвалить наш тренерский штаб. Тяжело соревноваться в мастерстве с тем же «Зенитом». Надо построить игру так, чтобы сильные качества твоих игроков могли раскрываться.

«Ахмат» лидирует в чемпионате по отборам? Мы все следим за европейскими тенденциями. Без отбора невозможно играть в современный футбол. В матче с «Зенитом» мы пытались сделать так, чтобы до нападающих меньше мячей доходило. Футболисты впитывают наши требования, появляются возможности для быстрых атак. Нам нужно совершенствовать игру в нападении.

Эпизод с назначением пенальти? Покажите эпизод в матче ЦСКА – «Ростов». Я даже полемику не могу понять вокруг этого. Если вы в предыдущем матче определили, что это пенальти, то и сейчас делайте так же. Я против трактовки эпизодов по-разному. Если мы уже давали пенальти за такие нарушения, то чем хуже?

Напихал ли Берише за удар паненкой? Я вообще не пихаю футболистам, спортивную наглость никто не отменял. Более того, я требую такой игры. «Зенит» не просто так лидер нашего чемпионата и дважды чемпион. Они нас перебегали, были мощнее нас в этом плане.

Сюрприз мы еще будем готовить во втором круге. Народ вернулся на стадион, это не может не радовать», – сказал Талалаев в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым».

На матче работала бригада арбитров во главе с .

Бериша похитил победу у «Зенита» стильной паненкой. ВАР увидел игру локтем, но к пенальти есть вопросы