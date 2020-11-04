Чистяков о матче с «Ахматом»: «Ильин ударился о мой локоть, и судья поставил пенальти»

Защитник «Зенита» высказался после матча 15-го тура с «Ахматом» (2:2).

– Вы вышли на замену сразу после перерыва. С каким заданием?

– , сказал что мы переходим на игру в три центральных защитника, я – в середине. Подсказал пару моментов по тактике, но вообще попросил действовать смело и надежно.

– Вы уже играли на такой позиции при такой схеме?

– Да, не так часто, но приходилось. В частности в «Ростове». Абсолютно ничего страшного в этом не вижу.

– Практически сразу после перерыва «Зенит» вышел вперед со счетом 2:1, причем мяч забил Ловрен. Они с Ракицким при переходе на схему с тремя центральными защитниками получили чуть больше свободы при атаках?

– Я об этом не думал, просто старался хорошо выполнять свои обязанности в обороне. Но молодцы, что забили.

– Что произошло в эпизоде, приведшем в итоге к пенальти в ворота «Зенита» после вашей борьбы с Ильиным?

– После игры посмотрел повтор. Мне показалось, что во время обычной борьбы игрок выпрыгивал и снизу о мой локоть ударился, после чего судья [ ] поставил пенальти.

– На поле обидно было вдвойне – «Зенит» совсем незадолго до этого во второй раз повел в счете?

– И еще от того, что такой момент случился практически вскоре после моего возвращения в «Зенит». Но так бывает – ничего страшного. Голову выше – двигаемся дальше, – сказал Чистяков.

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