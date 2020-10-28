Ловрен о Карасеве: «Странные решения судьи. Назначил пенальти в одну сторону, а в другую – нет»

Капитан , говоря об исходе матча 15-го тура РПЛ с (2:2), раскритиковал судейство.

– Сегодня весь матч прошел под проливным дождем. Оказала ли погода какое-либо влияние на игру?

– Нет, никак не повлияла. Мы привыкли играть в таких условиях. Что касается игры, то не могу сказать, что мы удовлетворены исходом, хоть и могли сыграть лучше. В любом случае, мы должны были побеждать.

У нас были моменты, но судья принял несколько странных решений – например, эпизод с пенальти. Мне кажется, что в этом моменте арбитр был слишком жесток.

Кроме того, сегодня нам не смогли помочь многие игроки. Сегодня повреждение получил Караваев. Очень надеюсь, что с ним ничего серьезного, потому что он очень важен для нас.



– Сегодня вы впервые в Грозном. Как вам здесь?

– «Ахмат» – жесткая команда, я слышал, что здесь всегда тяжело, но я бы не сказал, что здесь какая-то особенная атмосфера.

На протяжении всего матча я слышал наших болельщиков, а значит, чувствовал себя хорошо.



– Сегодня вы забили после штрафного удара. Это было запланировано?

– Нет, просто в нужное время, в нужный момент я оказался в нужном месте. Счастлив, что забил, но расстроен этой ничьей. Нам нужно постоянно стараться быть лучше.



– В штрафной «Ахмата» был эпизод, когда мяч попал в руку защитнику. Как считаете, что там было и не стоило ли мешаться ВАР?

– Да, это было одним из тех странных решений судьи, которые я не понял: арбитр назначает пенальти в одну сторону и не назначает в другую.

Но это футбол – нужно принять это и двигаться дальше, – сказал хорват.

«Ахмат» на 53-й минуте сравнял счет с пенальти, назначенного арбитром после просмотра видео.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.