Карасев дал пенальти в ворота «Зенита» в Грозном, посмотрев повтор. Чистяков попал локтем в голову Ильину

«Ахмат» и «Зенит» сыграли вничью в Грозном (2:2) в 15-м туре .

В составе хозяев дубль оформил полузащитник , второй гол он забил с пенальти на 53-й минуте.

Главный арбитр встречи не заметил фола в штрафной «Зенита». Он назначил штрафной в пользу за другой эпизод.

Затем видеоассистент подсказал Карасеву, что стоит пересмотреть эпизод с участием защитника гостей Дмитрия Чистякова и форварда грозненцев Владимира Ильина.

Судья сходил к монитору и после просмотра видео принял решение назначить пенальти в ворота , посчитав, что Чистяков ударил Ильина локтем в голову. Защитник петербуржцев также получил желтую карточку.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.