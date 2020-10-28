Карасев дал пенальти в ворота «Зенита» в Грозном, посмотрев повтор. Чистяков попал локтем в голову Ильину

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Ахмат Сергей Карасев Дмитрий Чистяков Владимир Ильин видеоповторы Бернард Бериша Футбол

«Ахмат» и «Зенит» сыграли вничью в Грозном (2:2) в 15-м туре РПЛ.

В составе хозяев дубль оформил полузащитник Бернард Бериша, второй гол он забил с пенальти на 53-й минуте.

Главный арбитр встречи Сергей Карасев не заметил фола в штрафной «Зенита». Он назначил штрафной в пользу «Ахмата» за другой эпизод.

Затем видеоассистент подсказал Карасеву, что стоит пересмотреть эпизод с участием защитника гостей Дмитрия Чистякова и форварда грозненцев Владимира Ильина.

Судья сходил к монитору и после просмотра видео принял решение назначить пенальти в ворота «Зенита», посчитав, что Чистяков ударил Ильина локтем в голову. Защитник петербуржцев также получил желтую карточку.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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