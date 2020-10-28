Семак о 2:2 с «Ахматом»: «Зенит» мог еще забить, но пенальти изменил ход матча. Недовольны результатом»

Главный тренер подвел итоги матча 15-го тура с (2:2).

«Что касается первого тайма – неплохо. В одном моменте сыграли неправильно абсолютно: два наших крайних защитника оказались на одном фланге – и с этого фланга нам и пришел первый мяч.

Что касается второго тайма, то забили и были еще моменты забить, но, к сожалению, пенальти абсолютно изменил ход матча.

Вместо того чтобы в концовке постараться выиграть, заработали удаление, и, естественно, в меньшинстве атаковать было сложнее.

Очень тяжелая игра, жалко, что не выиграли.

Результатом, конечно, недовольны. Хотелось победить, прекрасные моменты были во втором тайме и у Ерохина, который не попал в створ, и у , который один на один вышел. Реализация... Надо забивать.

Понятно, что пропустить два – это много, но могли забить больше и победить», – сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

«Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» (2:2), дважды ведя в счете