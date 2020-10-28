Умяров о целях: «Добиться трофеев со «Спартаком» и показать нашу команду в Европе»

Полузащитник ответил на вопросы о команде и целях в клубе.

– С кем общаешься в команде?

– Вроде бы со всеми, ха-ха. Больше с молодыми, у нас общие интересы с Пашей Масловым или Илюхой Гапоновым, используем молодежный сленг, который не всегда понимает Тема Ребров.

Общаюсь и с Ребровым, и с Ещенко, с Зобой (Зобниным – примечание Sports.ru), Кутеповым, Джикией… Да со всеми приятные отношения. Не существует, как раньше любили говорить, группировок. Достаточно молодая команда, все классные люди.

– Какая у тебя любимая кричалка?

– Да все! После игр особенно заедают в голове, так что хожу и пою!

– И последнее. О чем мечтаешь?

– Ближайшие цели – добиться трофеев со «Спартаком» и показать нашу команду в Европе, давно там не играли. Главное – трофеи и победы! – сказал Умяров.