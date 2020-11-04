Геннадий Орлов: «Влашич в «Зените» – это из области фантастики. Я все-таки на стороне Малкома»

Журналист Геннадий Орлов прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника ЦСКА Николы Влашича в «Зенит».

– К вам приходят вопросы: опять появились слухи о том, что ЦСКА готов за 45 или за 50 млн продать Влашича в «Зенит». Как вы думаете, нужен ли он «Зениту»?

– «Зенит» бы от него не отказался, но это из области фантастики, это болельщики придумывают, суммы называют.

У Влашича хорошая жизнь в ЦСКА, он же никуда не ушел, игрок сборной Хорватии, у него немало предложений из-за границы – я думаю, он скорее туда уедет, чем в «Зенит», если уедет.

– Посмотрим, потому что про Влашича и «Зенит» довольно много говорят в последнее время: что «Зенит» хотел его купить, а ЦСКА отказывался, Влашич выглядит по игре ничем не хуже Малкома, который стоил 40 млн.

– Нет-нет, они абсолютно разные по игре. Я все-таки на стороне , если он наберет форму, то будет разнообразнее, чем Влашич, но он болеет, вторая Лига чемпионов, а он не играет, но что поделаешь. Вот так произошло, – сказал Орлов.

В 12 матчах в этом сезоне Влашич забил 6 голов и отдал 4 голевых паса. Его статистику смотрите здесь.

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