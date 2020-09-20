Геннадий Орлов: «Малком техничнее Влашича. Николу никто за 40 млн не покупал и не продавал»

Журналист Геннадий Орлов вновь сравнил хавбека Малкома и полузащитника ЦСКА Николу Влашича.

«У меня был заочный спор с некоторыми диванными комментаторами. Они мне говорили: «А как это вы могли сказать, что предпочитаете Влашичу Малкома?» Малком разнообразнее в технике, он техничнее. Влашич не прошел школу «Барселоны», а Малком был там.

Влашича никто за 40 млн еще не покупал и не продавал. Он очень хороший футболист, один из лидеров сборной Хорватии. Но он игрок напора, я бы не сказал, что у него есть техника, чтобы обыгрывать.

Вот есть Перишич у хорватов – он, на мой взгляд, ярче. Но давайте посмотрим, как все будет. Показатели в российском футболе – это не показатели в футболе европейском.

Конечно, сейчас Влашич – лидер ЦСКА. Само собой, если бы он и Алексей Миранчук пришли в «Зенит», для клуба это было бы усиление. Правда, нельзя брать за счет партнера, нечестно так себя вести, не по-джентльменски. Поэтому «Зенит» их не мог взять.

Влашич – очень сильный футболист, но я считаю, что в своей лучшей форме Малком ему не уступает, а даже будет поизящнее, может сыграть более импровизационно», – сказал Орлов на своем YouTube-канале.