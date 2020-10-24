Дядя Гризманна: «В «Барсе» работают недостаточно усердно. Тренировки проводятся, чтобы угодить определенным людям»

Дядя нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна Эммануэль Лопес рассказал, с какими трудностями столкнулся игрок после перехода в каталонскую команду.

«Я был уверен, что не все будет гладко в первые полгода, но не ожидал, что это растянется на год.

Также я знаю, что происходит внутри команды с Месси. Об этом не принято говорить, но в «Барсе» действительно работают недостаточно усердно, а тренировки проводятся, чтобы угодить определенным людям. Поэтому ничего и не получается.

Антуан должен работать, несмотря на то, что у некоторых людей все получается, даже если они не выкладываются.

У Гризманна другая ситуация, ему наоборот для хороших выступлений нужно выкладываться», – сказал Лопес.

«Барселона» страдает в Ла Лиге: ничья с «Алавесом» (полчаса играл вдесятером), четыре матча без побед и 12-е место