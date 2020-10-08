Упамекано может уйти в клуб АПЛ в январе. Отступные – 45 млн евро, для «Баварии» это слишком дорого

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы РБ Лейпциг Дайо Упамекано Футбол

Защитник «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

В январе немецкий клуб может получить несколько предложений от команд из АПЛ.

Отступные 22-летнего защитника – 45 млн евро, пишет журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

При этом «Бавария», об интересе к Упамекано со стороны которой сообщалось ранее, не готова столько платить за француза. Его считают слишком дорогим.

Появлялись сведения о том, что Упамекано является приоритетной целью для «Ливерпуля».

Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья