Упамекано может уйти в клуб АПЛ в январе. Отступные – 45 млн евро, для «Баварии» это слишком дорого

Защитник может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

В январе немецкий клуб может получить несколько предложений от команд из .

Отступные 22-летнего защитника – 45 млн евро, пишет журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

При этом , об интересе к Упамекано со стороны которой сообщалось ранее, не готова столько платить за француза. Его считают слишком дорогим.

Появлялись сведения о том, что Упамекано является приоритетной целью для «Ливерпуля».

Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.