«Лейпциг» ждет от «Ливерпуля» предложение в 40+ млн фунтов за Упамекано в январе (The Sunday World)

Защитник может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

По информации The Sunday World, в немецком клубе ожидают, что в январе «Ливерпуль» предложит за 21-летнего француза более 40 миллионов фунтов.

Отмечается, что «Лейпцигу» будет тяжело отклонить такое предложение.

Об интересе к Упамекано уже сообщалось ранее. Также на него претендовали «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Манчестер Сити» и «Реал». Ранее сообщалось, что отступные защитника в 2021 году составят 42 млн евро.

В этом сезоне футболист провел 5 матчей в Бундеслиге и забил один гол.

Ранее тяжелую травму получил ведущий защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.