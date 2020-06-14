Упамекано – трансферный приоритет «Ливерпуля». Кабак, Уайт и Бремер тоже в шорт-листе

«Ливерпулю», вероятно, придется приобретать зимой нового центрального защитника в связи с травмами Джо Гомеса и Вирджила ван Дейка.
По данным The Athletic, мерсисайдцы планировали укрепить центр обороны лишь по окончании сезона.
Шорт-лист «Ливерпуля» возглавляет Дайо Упамекано, за которого «РБ Лейпциг» требует около 40 млн фунтов.
Также «красные» интересуются Беном Уайтом («Брайтон»), турком Озаном Кабаком («Шальке») и бразильцем Глейсоном Бремером из «Торино».
«Лейпциг» ждет от «Ливерпуля» предложение в 40+ млн фунтов за Упамекано в январе (The Sunday World)