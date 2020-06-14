Упамекано – трансферный приоритет «Ливерпуля». Кабак, Уайт и Бремер тоже в шорт-листе

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«Ливерпулю», вероятно, придется приобретать зимой нового центрального защитника в связи с травмами Джо Гомеса и Вирджила ван Дейка.

По данным The Athletic, мерсисайдцы планировали укрепить центр обороны лишь по окончании сезона.

Шорт-лист «Ливерпуля» возглавляет Дайо Упамекано, за которого «РБ Лейпциг» требует около 40 млн фунтов.

Также «красные» интересуются Беном Уайтом («Брайтон»), турком Озаном Кабаком («Шальке») и бразильцем Глейсоном Бремером из «Торино».

«Лейпциг» ждет от «Ливерпуля» предложение в 40+ млн фунтов за Упамекано в январе (The Sunday World)

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