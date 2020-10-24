Душан Тадич: «Надеемся, что Сербия обыграет Россию, а Венгрия окажет нам услугу в матче с Турцией»

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Полузащитник сборной Сербии Душан Тадич дал комментарий после матча Лиги наций с Венгрией (1:1).

«Было тяжело играть после психологического шока, пережитого в четверг (Сербия уступила Шотландии в финальном стыке за выход на Евро-2020 – прим. Sports.ru), но мы старались изо всех сил. Мы открыли счет, но потом они сравняли. Думаю, во втором тайме наши голевые моменты были лучше и мы заслуживали победу.

Надеемся, что сможем обыграть Россию, а Венгрия окажет нам услугу в матче с Турцией. Посмотрим, что будет. Главное, чтобы мы победили», – сказал Тадич.

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