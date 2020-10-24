Россия опустится на 2-е место в группе Лиги наций, если Венгрия обыграет Сербию

Сборная России проиграла команде Турции (2:3) в матче Лиги наций.

На данный момент команда тренера Станислава Черчесова занимает первое месте в группе B3 с 8 очками после 5 матчей.

На втором месте идет Венгрия с 7 очками.

Россия может опуститься на второе место, если Венгрия обыграет Сербию. Матч состоится сегодня, 15 ноября, в 22:45 по московскому времени.

Отметим, что при равенстве очков Россия будет выше по личным встречам (0:0, 3:2).

Напомним, что команда, занявшая первое место в группе, поднимется в дивизион А.