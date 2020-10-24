Заболотный о 2:3 с Турцией: «Главное, что не падаем духом. Готовимся к Сербии»

Нападающий сборной России Антон Заболотный дал комментарий после матча наций с Турцией (2:3).

– Когда вы узнали о том, что выйдете на поле в стартовом составе?

– Вчера вечером, когда обсуждали тактику, готовились к матчу и планировали игру.

– Что скажете о ней?

– Игра резко изменилась после удаления. Это стало ключевым моментом. Все пошло не по плану. Матч получился сложным для нас, но мы выполнили установку, которую нам дал тренерский штаб в перерыве.

Самое главное, что не падаем духом. Готовимся к следующему матчу с Сербией, который уже совсем скоро.

– Пропущенные голы – это стечение обстоятельств, или просто не успели перестроиться?

– Считаю, что стечение обстоятельств. Но и надо смотреть повторы. Вероятность судейской ошибки в моменте с назначенным пенальти все же есть.

– Концовку встречи ты наблюдал со скамейки. Как игра смотрелась со стороны?

– Мы делали все, что могли. Хотели отыграться. Ребята полностью выложились. Повторюсь: мы готовимся к следующему матчу. Будем просто работать дальше, – сказал Заболотный.

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