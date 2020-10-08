Джикия будет капитаном сборной России в матче с Молдовой

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Стало известно, кто будет выполнять роль капитана сборной России в товарищеском матче против Молдовы.

С капитанской повязкой на поле выйдет защитник «Спартака» Георгий Джикия.

Напомним, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба, ранее выполнявший функции капитана команды, пропускает ноябрьские матчи сборной из-за скандала, связанного с публикацией в интернете интим-видео с его участием.

На Sports.ru можно будет посмотреть матч в прямом эфире, также мы проведем текстовый онлайн. Начало игры – в 20:00 по московскому времени.

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