Джикия будет капитаном сборной России в матче с Молдовой

Стало известно, кто будет выполнять роль капитана сборной России в товарищеском матче против Молдовы.
С капитанской повязкой на поле выйдет защитник «Спартака» Георгий Джикия.
Напомним, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба, ранее выполнявший функции капитана команды, пропускает ноябрьские матчи сборной из-за скандала, связанного с публикацией в интернете интим-видео с его участием.
На Sports.ru можно будет посмотреть матч в прямом эфире, также мы проведем текстовый онлайн. Начало игры – в 20:00 по московскому времени.
Георгий Джикия – капитан @TeamRussia #МолдавияРоссия pic.twitter.com/1jlNf5X1EM— Сборная России (@TeamRussia) November 12, 2020