Бекхэм хочет пригласить Рамоса в «Интер Майами»

Будущее защитника «Реала» Серхио Рамоса остается неопределенным.
У 34-летнего испанца есть контракт до лета до 2021 года, который пока не был продлен.
Как пишет As, стороны ведут переговоры о продлении соглашения. Новый контракт могут подписать на два года.
При этом к Рамосу есть интерес со стороны других клубов. Например, защитника хотел бы пригласить Дэвид Бекхэм, владелец клуба «Интер Майами». Экс-футболист «Реала» внимательно следит за развитием ситуации с Рамосом.
Отмечается, что Рамосу нравится Майами.