Бекхэм хочет пригласить Рамоса в «Интер Майами»

Теги МЛС Реал Мадрид Серхио Рамос Дэвид Бекхэм Ла Лига возможные трансферы Интер Майами Футбол

Будущее защитника «Реала» Серхио Рамоса остается неопределенным.

У 34-летнего испанца есть контракт до лета до 2021 года, который пока не был продлен.

Как пишет As, стороны ведут переговоры о продлении соглашения. Новый контракт могут подписать на два года.

При этом к Рамосу есть интерес со стороны других клубов. Например, защитника хотел бы пригласить Дэвид Бекхэм, владелец клуба «Интер Майами». Экс-футболист «Реала» внимательно следит за развитием ситуации с Рамосом.

Отмечается, что Рамосу нравится Майами.

Сыграйте в матче «Зенит» – «Краснодар» и приведите команду к победе

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья