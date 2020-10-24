Бекхэм хочет пригласить Рамоса в «Интер Майами»

Будущее защитника остается неопределенным.

У 34-летнего испанца есть контракт до лета до 2021 года, который пока не был продлен.

Как пишет As, стороны ведут переговоры о продлении соглашения. Новый контракт могут подписать на два года.

При этом к Рамосу есть интерес со стороны других клубов. Например, защитника хотел бы пригласить , владелец клуба . Экс-футболист «Реала» внимательно следит за развитием ситуации с Рамосом.

Отмечается, что Рамосу нравится Майами.