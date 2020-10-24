Ошибки Рамоса, Марсело, Варана и Васкеса привели к голам в ворота «Реала» в игре с «Валенсией»

«Реал» играет против «Валенсии» (1:4, второй тайм) на выезде в матче 9-го тура Ла Лиги.
В этом матче все четыре игрока защитной линии мадридской команды допустили ошибки, которые привели к пропущенным мячам.
На 29-й минуте арбитр Хесус Хиль Мансано назначил пенальти в ворота «Мадрида» после игры рукой Лукаса Васкеса. Карлос Солер реализовал 11-метровый.
На 43-й минуте Рафаэль Варан срезал мяч в свои ворота.
На 51-й минуте Марсело сбил в штрафной Макси Гомеса, в результате чего в ворота «Реала» вновь был назначен пенальти, который также реализовал Солер.
На 59-й минуте Серхио Рамос сыграл рукой в штрафной, а в ворота мадридцев поставили третий 11-метровый. Солер оформил хет-трик.
Sports.ru ведет текстовую трансляцию игры «Валенсия» – «Реал».