Ошибки Рамоса, Марсело, Варана и Васкеса привели к голам в ворота «Реала» в игре с «Валенсией»

«Реал» играет против (1:4, второй тайм) на выезде в матче 9-го тура .

В этом матче все четыре игрока защитной линии мадридской команды допустили ошибки, которые привели к пропущенным мячам.

На 29-й минуте арбитр Хесус Хиль Мансано назначил пенальти в ворота «Мадрида» после игры рукой . Карлос Солер реализовал 11-метровый.

На 43-й минуте срезал мяч в свои ворота.

На 51-й минуте сбил в штрафной Макси Гомеса, в результате чего в ворота «Реала» вновь был назначен пенальти, который также реализовал Солер.

На 59-й минуте сыграл рукой в штрафной, а в ворота мадридцев поставили третий 11-метровый. Солер оформил хет-трик.

Sports.ru ведет текстовую трансляцию игры «Валенсия» – «Реал».