Прокуратура может допросить игроков «Лацио». Клубу грозит снятие 1-3 очков из-за мошенничества с мазками

Федеральная прокуратура Италии изучает ситуацию с коронавирусом в «Лацио».

Ранее стало известно, что клуб подозревают в мошенничестве с мазками футболистов. В ходе обыска изъяли 95 мазков, а также материалы переписки между римлянами и одной из лабораторий.

Сотрудники прокуратуры уже допросили юриста «Лацио», главного врача Иво Пульчини, а также президента Клаудио Лотито.

Перед решением по делу – закрыть его или выдвинуть обвинения – прокуратура может допросить одного или нескольких игроков.

Это необходимо для того, чтобы прояснить, как соблюдался протокол (FIGC) внутри группы футболистов, каково было поведение медицинского персонала, как был организован «пузырь».

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Il Messaggero, «орлов» могут наказать снятием очков – от одного до трех.

FIGC и прокуратура начали расследование после того, как тесты , и на дважды дали отрицательный результат, но затем дали положительный результат при тестировании УЕФА и другой лабораторией в Риме.

«Лацио» подозревают в фальсификации документов, халатности и распространении вируса, а также в мошенничества при государственных закупках.

«Лацио» не признает силу вируса. Игроки магически выздоравливают, а босс клуба сравнивает ковид с бактериями в вагинах