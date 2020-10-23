Пресс-атташе «Лацио» о коронавирусе в команде: «Мы не скрываем информацию, как это было в Советском Союзе»

Директор по связям с общественностью Стефано де Мартино прокомментировал ситуацию со вспышкой коронавируса в команде.

Клуб отказался сообщать имена и количество заболевших.

«Проблема всегда одна и та же – на многих влияет то, что они читают или слышат по радио. Мы не скрываем информацию, как это было в Советском Союзе.

Я помню, что мы не в церкви, что акции «Лацио» котируются на бирже, и мы должны соблюдать правила. Мы всегда это делаем. И нас не интересует, как поступают другие клубы.

Наш президент всегда требовал соблюдения законов. Нет такого, что мы должны все рассказывать. Были некоторые очевидные несоответствия, и мы не торопились. Имена и фамилии игроков указывать не требуется. Игроки могут делать это в своих соцсетях. Мы уважаем требования общества, но я слышал и разные абсурдные вещи», – сказал де Мартино.

В среду, 4 ноября, римляне должны сыграть с в