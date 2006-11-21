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    Россия – во второй корзине квалификации Евро-2020. Жеребьевка – 2 декабря

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    По итогам Лиги наций стали известны корзины жеребьевки квалификации Евро-2020.

    Сборная России попала во вторую корзину.

    Корзина 1: Швейцария, Португалия, Голландия, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша.

    Корзина 2: Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.

    Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль.

    Корзина 4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия.

    Корзина 5: Македония, Косово, Беларусь, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гибралтар, Фареры.

    Корзина 6: Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

    Жеребьевка состоится 2 декабря в Ирландии. Команды будут разбиты на 10 групп по 5-6 сборных. На Евро выходят первые два места из каждой группы. 

    Остальные четыре путевки будут распределены между лучшими сборными по итогам Лиги наций, которые не попадут на Евро напрямую.

    Россия не вышла в лучший дивизион Лиги наций. Какие расклады дальше?

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