Видеотрансляция жеребьевки Евро-2020 начнется в 20:00

Сегодня пройдет жеребьевка финального раунда чемпионата Европы 2020 года.
В Бухаресте в 20:00 по московскому времени состоится жеребьевка турнира, матчи которого будут сыграны в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург.
Двадцать четыре команды разобьют на шесть групп по четыре в каждой. Страны-хозяйки заранее поделены по парам. Те из них, кто вышел в финальную стадию, распределят по группам попарно.
Сборная России сыграет в группе B с командами Бельгии и Дании. Также в этот квартет попадет Финляндия или Уэльс.
Россияне проведут два матча в группе дома, а третий, с датчанами, – в Копенгагене.
На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию жеребьевки финального раунда Евро-2020.
Корзина 1: Бельгия, Италия (хозяин), Англия (хозяин), Германия (хозяин), Испания (хозяин), Украина.
Корзина 2: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Голландия (хозяин), Россия (хозяин).
Корзина 3: Португалия, Турция, Дания (хозяин), Австрия, Швеция, Чехия.
Корзина 4: Уэльс, Финляндия, победители стыковых матчей путей А, В, С и D.
Возможный состав групп:
Группа A (хозяева: Рим, Баку)
Италия
Франция/Польша/Швейцария/Хорватия
Португалия/Турция/Австрия/Швеция/Чехия
Финляндия/Уэльс
Группа B (Санкт-Петербург, Копенгаген)
Бельгия
Россия
Дания
Финляндия/Уэльс
Группа C (Амстердам, Бухарест)
Украина
Голландия
Португалия/Турция/Австрия/Швеция/Чехия
Победитель стыковых матчей пути А или D*
Группа D (Лондон, Глазго)
Англия
Франция/Польша/Швейцария/Хорватия Португалия/Турция/Австрия/Швеция/Чехия
Победитель стыковых матчей пути C
Группа E (Бильбао, Дублин)
Испания
Франция/Польша/Швейцария/Хорватия
Португалия/Турция/Австрия/Швеция/Чехия
Победитель стыковых матчей пути B
Группа F (Мюнхен, Будапешт)
Германия
Франция/Польша/Швейцария/Хорватия
Португалия/Турция/Австрия/Швеция/Чехия
Победитель стыковых матчей пути A или D*
* Путь для команды из четвертой корзины будет определен следующим образом:
Если Исландия, Болгария или Венгрия выиграют Путь A, они отправятся в группу F; победитель Пути D попадет в группу C.
Если Путь А выиграет Румыния, она отправится в группу C; победитель Пути D попадет в группу F.
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