Видеотрансляция жеребьевки Евро-2020 начнется в 20:00

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Сегодня пройдет жеребьевка финального раунда чемпионата Европы 2020 года.

В Бухаресте в 20:00 по московскому времени состоится жеребьевка турнира, матчи которого будут сыграны в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург.

Двадцать четыре команды разобьют на шесть групп по четыре в каждой. Страны-хозяйки заранее поделены по парам. Те из них, кто вышел в финальную стадию, распределят по группам попарно.

Сборная России сыграет в группе B с командами Бельгии и Дании. Также в этот квартет попадет Финляндия или Уэльс.

Россияне проведут два матча в группе дома, а третий, с датчанами, – в Копенгагене.

На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию жеребьевки финального раунда Евро-2020.

Корзина 1: Бельгия, Италия (хозяин), Англия (хозяин), Германия (хозяин), Испания (хозяин), Украина.

Корзина 2: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Голландия (хозяин), Россия (хозяин).

Корзина 3: Португалия, Турция, Дания (хозяин), Австрия, Швеция, Чехия.

Корзина 4: Уэльс, Финляндия, победители стыковых матчей путей А, В, С и D.

Возможный состав групп:

Группа A (хозяева: Рим, Баку)

Италия

Франция/Польша/Швейцария/Хорватия

Португалия/Турция/Австрия/Швеция/Чехия

Финляндия/Уэльс

Группа B (Санкт-Петербург, Копенгаген)

Бельгия

Россия

Дания

Финляндия/Уэльс

Группа C (Амстердам, Бухарест)

Украина

Голландия

Португалия/Турция/Австрия/Швеция/Чехия

Победитель стыковых матчей пути А или D*

Группа D (Лондон, Глазго)

Англия

Франция/Польша/Швейцария/Хорватия Португалия/Турция/Австрия/Швеция/Чехия

Победитель стыковых матчей пути C

Группа E (Бильбао, Дублин)

Испания

Франция/Польша/Швейцария/Хорватия

Португалия/Турция/Австрия/Швеция/Чехия

Победитель стыковых матчей пути B

Группа F (Мюнхен, Будапешт)

Германия

Франция/Польша/Швейцария/Хорватия

Португалия/Турция/Австрия/Швеция/Чехия

Победитель стыковых матчей пути A или D*

* Путь для команды из четвертой корзины будет определен следующим образом:

Если Исландия, Болгария или Венгрия выиграют Путь A, они отправятся в группу F; победитель Пути D попадет в группу C.

Если Путь А выиграет Румыния, она отправится в группу C; победитель Пути D попадет в группу F.

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