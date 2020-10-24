Радимов о «Спартаке» в топ-3: «По уровню игры и футболистов им будет сложно»

Экс-игрок «Зенита», главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов вновь высказался о перспективах «Спартака» в этом сезоне.
– В прессе сравнивают календари «Зенита» и «Спартака» до декабря. У петербуржцев – по два матча каждую неделю, а у красно-белых спокойный график с одним матчем за семь дней. Вы по-прежнему уверены в том, что «Спартака» не будет в призерах?
– Просто мне кажется, что по уровню игры, по уровню футболистов «Спартаку» будет сложно.
Да, усталость у «Зенита» будет, но, думаю, до декабря команда выдержит.
– То есть в исходе спора с Василием Уткиным вы не уверены?
– Я бы не спорил, если бы не был уверен. Но сам спор – это больше Васина история, он более публичный человек, чем я.
– Уткину будет несложно исполнить на камеру любую песню про «Зенит». Вас не пугает перспектива петь что-то во славу «Спартака»?
– Да я даже слов ни одной песни не знаю! И пока даже не задумывался об этом, – сказал Радимов.
Уткин поспорил с Радимовым – войдет ли «Спартак» в топ-3 по итогам сезона. Проигравший поет фанатскую песню с бумажкой «Я лох»