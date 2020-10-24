Радимов о лимите «8+17»: «Это должно идти в плюс РПЛ. Будут брать легионеров только хорошего уровня»

Экс-игрок , главный тренер «Зенита-2» поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ по схеме «8+17».

– В прошлых сезонах у «Зенита» было по три-четыре иностранных центральных защитника. Сейчас у Прохина только два конкурента-легионера, плюс россиянин Дмитрий Чистяков, который не заявлен в Лигу чемпионов. Получается, новый лимит идет на пользу молодому игроку?

– Думаю, да. Такой лимит должен идти в плюс чемпионату. Сейчас все устаканится, и команды будут брать легионеров только хорошего уровня.

Уже нельзя приглашать просто так: «Возьмем иностранца, пусть сидит». Президент любой команды будет спрашивать – зачем вы взяли легионера, если он у вас не играет? – высказался Радимов.

Вы решили, как сделать РПЛ лучше. Отменяем лимит, не стесняемся звать тренеров-иностранцев, а вот формат надо обсуждать