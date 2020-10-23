РПЛ могут сократить до 12 или 14 клубов и играть в три круга из-за неудачного выступления российских команд в еврокубках («РБ-Спорт»)

Из-за неудачного выступления российских клубов в еврокубках может быть проведена реформа РПЛ, пишет «РБ-Спорт».

По информации источника, она может стать максимально оперативной. Если проведение реформы поддержат клубы, она может быть применена уже в следующем сезоне.

Во-первых, число участников чемпионата могут сократить с 16 до 14 или 12, турнир будут проводить в три круга.

Проведение реформы может осложнить ЧМ-2022, который пройдет в ноябре-декабре, но инфраструктура ряда клубов позволяет проводить матчи в декабре и январе.

В ближайшее время эта идея будет предложена клубам РПЛ на обсуждение. После этого она оформится более конкретно – приобретет структуру и календарь.

Гончаренко жалуется на слабую интенсивность РПЛ: из-за нее беда с еврокубками. Давайте вместе решим, как ее повысить