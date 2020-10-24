Дзюба закрыл инстаграм и комментарии

Капитан и сборной России Артем Дзюба закрыл инстаграм.

Сейчас на аккаунт футболиста нельзя подписаться, однако его публикации доступны тем, кто уже был подписан на профиль.

Кроме того, Дзюба ограничил возможность комментирования постов для всех пользователей инстаграма.

В официальном аккаунте «Зенита» в инстаграме также ограничена возможность публикации комментариев для пользователей, не подписанных на профиль. Однако это сделано уже давно.

Ранее в Сети появилось видео интимного характера с участием Дзюбы.

Заявление Sports.ru по поводу новостей об Артеме Дзюбе

Фото: инстаграм Артема Дзюбы