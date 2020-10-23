Артем Дзюба: «Если Черчесов сказал, что усталости нет, так оно и есть»

Форвард «Зенита» прокомментировал слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова на тему усталости, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Черчесов забанил слово «усталость». Что можете сказать об этом? В РПЛ перерыв между сезонами был 15 дней, а в Серии А – 46.

– Если он сказал, что усталости нет, наверное, так оно и есть. Но, наверное, непросто. Российские болельщики даже аргументы приводят, что это отмазки, что мы только и говорим. Но из-за пандемии непросто, мне кажется, в мире никто столько игр не провел в столь малый срок.

Я впервые с таким столкнулся, и дело не в возрасте. Тут просто очень тяжелый график, но ничего страшного. Это тоже опыт, нужно его пройти с достоинством.

Главное – это команда, у нас много игроков, мы должны дружно пройти этот путь, не раскачивая лодку, как это пытаются делать многие, – сказал Дзюба.

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