«Зенит» впервые не проиграл в этом розыгрыше ЛЧ

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«Зенит» сыграл вничью с «Лацио» (1:1) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Команда Сергея Семака впервые не проиграла в этом розыгрыше турнира. Ранее сине-бело-голубые уступили «Брюгге» (1:2) и «Боруссии» (0:2).

После трех туров турнира клуб из Петербурга занимает последнее место в группе.

Свой следующий матч в Лиге чемпионов «Зенит» проведет 24 ноября. Команда Сергея Семака сыграет с «Лацио» в гостях.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между «Зенитом» и «Лацио». Также его можно посмотреть на сайте в прямом эфире.

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