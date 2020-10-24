«Зенит» впервые не проиграл в этом розыгрыше ЛЧ

«Зенит» сыграл вничью с (1:1) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Команда Сергея Семака впервые не проиграла в этом розыгрыше турнира. Ранее сине-бело-голубые уступили «Брюгге» (1:2) и «Боруссии» (0:2).

После трех туров турнира клуб из Петербурга занимает последнее место в группе.

Свой следующий матч в «Зенит» проведет 24 ноября. Команда Сергея Семака сыграет с «Лацио» в гостях.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между и «Лацио». Также его можно посмотреть на сайте в прямом эфире.