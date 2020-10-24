Ерохин забил «Лацио» с паса Дзюбы. У хавбека 5 голов в 6 последних матчах в старте

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«Зенит» открыл счет в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио» (1:0, первый тайм).

На 32-й минуте мяч в ворота итальянского клуба с передачи Артема Дзюбы забил Александр Ерохин.

Ерохин забил 5-й гол в 7 последних матчах за «Зенит». При этом он забил 5 голов в 6 последних играх, в которых он выходил на поле в стартовом составе команды.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между «Зенитом» и «Лацио». Также его можно посмотреть на сайте в прямом эфире.

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