Ерохин забил «Лацио» с паса Дзюбы. У хавбека 5 голов в 6 последних матчах в старте

«Зенит» открыл счет в матче группового этапа против (1:0, первый тайм).

На 32-й минуте мяч в ворота итальянского клуба с передачи забил .

Ерохин забил 5-й гол в 7 последних матчах за . При этом он забил 5 голов в 6 последних играх, в которых он выходил на поле в стартовом составе команды.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между «Зенитом» и «Лацио». Также его можно посмотреть на сайте в прямом эфире.