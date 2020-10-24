Ерохин забил «Лацио» с паса Дзюбы. У хавбека 5 голов в 6 последних матчах в старте

«Зенит» открыл счет в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио» (1:0, первый тайм).
На 32-й минуте мяч в ворота итальянского клуба с передачи Артема Дзюбы забил Александр Ерохин.
Ерохин забил 5-й гол в 7 последних матчах за «Зенит». При этом он забил 5 голов в 6 последних играх, в которых он выходил на поле в стартовом составе команды.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между «Зенитом» и «Лацио». Также его можно посмотреть на сайте в прямом эфире.
Ерохин – главная ударная сила «Зенита» в последних матчах 👏— Матч ТВ (@MatchTV) November 4, 2020
От Дзюбы голевая скидка 💪https://t.co/Dwpw81XnAk pic.twitter.com/NXCnDXMQoa