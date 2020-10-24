Дзюба сделал результативное действие впервые за месяц. Он не забивал и не отдавал 7 матчей

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«Зенит» открыл счет в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио» (1:0, первый тайм).

На 32-й минуте мяч в ворота итальянского клуба с передачи Артема Дзюбы забил Александр Ерохин.

Капитан сине-бело-голубых сделал результативное действие впервые с 3 октября, когда «Зенит» встречался со «Спартаком» (1:1) в рамках РПЛ. Таким образом, Дзюба не забивал и не ассистировал партнерам на протяжении 7 матчей за клуб и сборную России.

С полной статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между «Зенитом» и «Лацио». Также его можно посмотреть на сайте в прямом эфире.

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