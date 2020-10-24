Дик Адвокат: «Уровень РПЛ намного выше чемпионата Нидерландов. В России больше бюджеты»

Главный тренер , ранее работавший с «Зенитом» и сборной России, оценил уровень перед матчем с на групповом этапе .

«Если сравнивать работу тренером в России и в Голландии, то могу сказать, что в РПЛ выше бюджеты. Уровень чемпионата страны намного выше в России.

Многие игроки на протяжении всей карьеры играют за один клуб, даже не думая о переезде за границу. Среди примеров те же Акинфеев и Дзагоев.

К слову, раньше переезжать за границу из России даже было запрещено. Об этом есть документальный фильм на Netflix, однако он касается хоккея», – сказал Адвокат.

Московский клуб сыграет с «Фейеноордом» завтра в Роттердаме. Начало матча – в 23:00 по московскому времени.