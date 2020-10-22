УЕФА за призыв убивать армян отстранил от футбола главу пресс-службы «Карабаха»

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УЕФА вынес наказание сотруднику «Карабаха» за слова дискриминационного характера.

Глава пресс-службы азербайджанского клуба Нурлан Ибрагимов в фэйсбуке призвал убивать армян. Федерация футбола Армении требовала исключить «Карабах» из еврокубков.

Ибрагимову временно запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность. Позднее УЕФА примет решение по существу дела.

«Карабах» выступает на групповой стадии Лиги Европы. В двух стартовых турах команда не набрала ни одного очка, потерпев поражения от «Вильярреала» и «Маккаби» Тель-Авив.

Ранее УЕФА также вынес выговор «Карабаху» за воинское приветствие на матче ЛЕ.

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