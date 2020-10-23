У Вендела мышечная травма. Он вернется к матчу с «Лацио», Дриусси – нет

Стало известно, почему полузащитник «Зенита» Вендел пропускает матч 13-го тура с «Химками».

У 23-летнего бразильца, по данным «Спорт-Экспресса», небольшое мышечное повреждение. должен вернуться в строй к матчу группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио», который состоится в среду, 4 ноября.

Нападающий сдал сомнительный тест на коронавирус, в связи с чем также оказался вне заявки на встречу против «Химок». 24-летний аргентинец не сможет принять участие в матче с «Лацио».

Встречу с «Химками» также пропускают нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун.