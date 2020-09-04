«Рубин» выбыл из Кубка России, проиграв в гостях хабаровскому СКА (0:1)

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В заключительном матче группового раунда Бетсити Кубка России «Рубин» на выезде уступил хабаровскому СКА (0:1).

Таким образом, казанский клуб занял в своей группе 2-е место и не смог выйти в 1/8 финала, завершив выступление в турнире. СКА стал первым в группе и пробился в следующую стадию.

Ранее из клубов РПЛ в плей-офф не попал лишь «Ротор».

Бетсити Кубок России 

Групповой раунд

3-й тур

СКА Хабаровск – Рубин 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
4 ноября, 10.00, «им. Ленина»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 75 Гаджимурадов.
СКА ХабаровскСугробов, Суслов, Грачев, Труфанов, Мануйлов, Квеквескири, Батютин, Мартусевич, Гаджимурадов, Брагин, Барков.
РубинДюпин, Бегич, Самошников, Старфельт, Зуев, Хван Ин Бом, Евтич, Абильгор, Макаров, Бакаев, Игнатьев.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблицы Бетсити Кубка России

Статистика Бетсити Кубка России

Только «Спартак» и «Ротор» из РПЛ проиграли клубам ФНЛ в Кубке. «Рубин» и СКА встретятся в ноябре

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