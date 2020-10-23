Рамос забил 100 голов за «Реал», 55 – головой. Лишь 22 игрока забили сотню за клуб ранее

«Реал» обыгрывает «Интер» (2:1, перерыв) в 3-м туре группового раунда .

Второй гол мадридцев забил защитник . Для него это 100-й мяч за клуб во всех турнирах.

Он стал 23-м футболистом , добравшимся до данной отметки. Единственный защитник с более чем сотней голов за клуб – (127).

Примечательно, что 55 голов Рамос забил головой.

Подробнее со статистикой 34-летнего капитана можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реала» с .