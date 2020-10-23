Рамос забил 100 голов за «Реал», 55 – головой. Лишь 22 игрока забили сотню за клуб ранее

Теги Интер Реал Мадрид Серхио Рамос Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Фернандо Йерро Футбол

«Реал» обыгрывает «Интер» (2:1, перерыв) в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

Второй гол мадридцев забил защитник Серхио Рамос. Для него это 100-й мяч за клуб во всех турнирах.

Он стал 23-м футболистом «Реала», добравшимся до данной отметки. Единственный защитник с более чем сотней голов за клуб – Фернандо Йерро (127).

Примечательно, что 55 голов Рамос забил головой.

Подробнее со статистикой 34-летнего капитана можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реала» с «Интером».

Опрос

У «Краснодара» 0 побед в 5 последних матчах. Сделают чудо с «Севильей»?
8034 голосa
Да, верим в победу
12.50 Краснодар
Уверены в своем выборе?
Зарегистрируйтесь и получите беспроигрышную ставку.
Получить 500₽
Будет ничья
6.50 Лига чемпионов УЕФА
Уверены в своем выборе?
Зарегистрируйтесь и получите беспроигрышную ставку.
Получить 500₽
Нет, «Севилья» слишком сильна
1.25 Севилья
Уверены в своем выборе?
Зарегистрируйтесь и получите беспроигрышную ставку.
Получить 500₽

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья