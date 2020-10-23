Рамос забил 100 голов за «Реал», 55 – головой. Лишь 22 игрока забили сотню за клуб ранее

«Реал» обыгрывает «Интер» (2:1, перерыв) в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов.
Второй гол мадридцев забил защитник Серхио Рамос. Для него это 100-й мяч за клуб во всех турнирах.
Он стал 23-м футболистом «Реала», добравшимся до данной отметки. Единственный защитник с более чем сотней голов за клуб – Фернандо Йерро (127).
Примечательно, что 55 голов Рамос забил головой.
Подробнее со статистикой 34-летнего капитана можно ознакомиться здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реала» с «Интером».
©️⚽💯 ¡El capitán, @SergioRamos, alcanza la cifra de 1️⃣0️⃣0️⃣ goles con la camiseta del @RealMadrid!#RealFootball | #HalaMadrid pic.twitter.com/nNzVVluj25— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 3, 2020