Лига чемпионов. «Реал» против «Интера», «Ливерпуль» в гостях у «Аталанты»

В третьем туре группового этапа примет «Боруссию» Менхенгладбах, сыграет с «Аталантой» на выезде, а будет противостоять .

Лига чемпионов

3-й тур

Группа B

Группа C

Группа D

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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