Лига чемпионов. «Реал» против «Интера», «Ливерпуль» в гостях у «Аталанты»

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» примет «Боруссию» Менхенгладбах, «Ливерпуль» сыграет с «Аталантой» на выезде, а «Реал» будет противостоять «Интеру».
Лига чемпионов
3-й тур
Группа B
- Дата проведения
- 3 ноября, 20.55, «НСК Олимпийский»
- Дата проведения
- 3 ноября, 23.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
Группа C
- Дата проведения
- 3 ноября, 23.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 3 ноября, 23.00, «Драгау»
Группа D
- Дата проведения
- 3 ноября, 23.00, «MCH Арена»
- Дата проведения
- 3 ноября, 23.00, «Адзурри д′Италия»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.