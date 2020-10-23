Лига чемпионов. «Реал» против «Интера», «Ливерпуль» в гостях у «Аталанты»

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В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» примет «Боруссию» Менхенгладбах, «Ливерпуль» сыграет с «Аталантой» на выезде, а «Реал» будет противостоять «Интеру»

Лига чемпионов

3-й тур

Группа B

Шахтер Украина – Боруссия М Германия
Дата проведения
3 ноября, 20.55, «НСК Олимпийский»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Мадрид Испания – Интер Италия
Дата проведения
3 ноября, 23.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
превью матча онлайн статистика

Группа C

Манчестер Сити Англия – Олимпиакос Греция
Дата проведения
3 ноября, 23.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Порту Португалия – Марсель Франция
Дата проведения
3 ноября, 23.00, «Драгау»
превью матча онлайн статистика

Группа D

Мидтьюлланд Дания – Аякс Нидерланды
Дата проведения
3 ноября, 23.00, «MCH Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Аталанта Италия – Ливерпуль Англия
Дата проведения
3 ноября, 23.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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