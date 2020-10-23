Симоне Индзаги: «Все знают Ловрена, Барриоса, Дзюбу. У «Зенита» отличная команда»

Главный тренер поделился ожиданиями от игры с в третьем туре группового этапа .

– Вокруг вашего состава много слухов. Кто не прилетел и точно не сыграет завтра?

– К сожалению, у нас есть игроки, которые не смогут выйти на поле завтра. Это Стракоша, , Иммобиле, также дома остались Раду, Ладзарри, и Эскаланте.

– В России пишут, что вашу команду поразил коронавирус. Скажите, по этой ли причине так много футболистов не прилетели сюда?

– У нас были проблемы также и в матче с . Мы не ждали такого, но команда, на мой взгляд, сыграет отлично, мы знаем, что у нас будет прекрасная игра завтра.

Мы встретимся с сильной командой, которая не выиграла ни одной встречи в группе. Это будет важный матч, к которому моя команда, несмотря на отсутствие многих футболистов, готова.

– Чем опасен «Зенит» и кого вы выделите в составе соперника?

– «Зенит» – отличная команда, которая выиграла минувший чемпионат России. Главный тренер делает все для того, чтобы его подопечные прекрасно играли.

У них есть отличные игроки, все знают Ловрена, Барриоса, Дзюбу. В «Зените» много качественных футболистов. Еще можно назвать, например, Дриусси.

– «Зенит» проиграл оба предыдущих матча в Лиге чемпионов УЕФА. Это совпадение или говорит о нынешнем состоянии команды?

– Я смотрел обе игры с участием «Зенита» в Лиге чемпионов. В первом матче против «Брюгге» «Зенит» не был достоин поражения, команда сражался на равных с «Брюгге», больше владела мячом и создала больше моментов.

Что касается матча с «Боруссией», то это была другая игра, «Зенит» действовал более акцентированно в защите. Потом в концовке случился пенальти. – это очень сильная команда.

– Как вы отреагировали, узнав, что завтра на поле не смогут выйти некоторые футболисты, сыгравшие в воскресенье против ?

– Для нас это особая ситуация. Как я это вижу и как видят другие мои коллеги, нынешнее время для нас не лучшее.

Мне жаль, что ситуация складывается так, я бы хотел, чтобы и в прошлую среду с «Брюгге», и завтра в Петербурге в моем распоряжении были все наши футболисты, однако мы привыкли к чрезвычайным ситуациям. После карантина мы возобновили чемпионат Италии в июне.

Мне жаль, что так много игроков отсутствует, эти футболисты за последние 4,5 года сделали все для того, чтобы вернуться в ЛЧ. Увы, они не смогут сыграть завтра. Но я бы хотел, чтобы они вернулись в состав как можно скорее, – сказал Индзаги.