Дзюба о здоровье: «Какие-то болячки есть, как и у любого спортсмена. Когда ничего не болит, значит, что-то не так»

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Капитан «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своем физическом состоянии перед игрой 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио».

– Артем, было много новостей о вашем физическом состоянии, но хочется услышать эту информацию от первого лица.

– Ну, наверное, не самое лучшее физическое состояние, так как много матчей, очень много матчей было сыграно. Как пандемия закончилась, сразу же понеслось.

Какие-то болячки есть, как и у любого, мне кажется, профессионального спортсмена. Мы привыкли к этому. Когда у тебя ничего не болит, значит, что-то не так.

Сейчас нормально, восстановился, все хорошо, немножко перевел дух. Надеюсь, что все нормально будет. Сегодня уже тренировался в общей группе, – сказал Дзюба.

«Зенит» сыграет с «Лацио» 4 ноября. Начало матча – в 20:55 по московскому времени.

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