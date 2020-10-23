Дзюба о здоровье: «Какие-то болячки есть, как и у любого спортсмена. Когда ничего не болит, значит, что-то не так»

Капитан рассказал о своем физическом состоянии перед игрой 3-го тура группового этапа против .

– Артем, было много новостей о вашем физическом состоянии, но хочется услышать эту информацию от первого лица.

– Ну, наверное, не самое лучшее физическое состояние, так как много матчей, очень много матчей было сыграно. Как пандемия закончилась, сразу же понеслось.

Какие-то болячки есть, как и у любого, мне кажется, профессионального спортсмена. Мы привыкли к этому. Когда у тебя ничего не болит, значит, что-то не так.

Сейчас нормально, восстановился, все хорошо, немножко перевел дух. Надеюсь, что все нормально будет. Сегодня уже тренировался в общей группе, – сказал Дзюба.

«Зенит» сыграет с «Лацио» 4 ноября. Начало матча – в 20:55 по московскому времени.

Иммобиле пропустит второй матч ЛЧ из-за ковида, хотя на выходных сыграл в Серии А. Дело в строгом подходе УЕФА к тестам