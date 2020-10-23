Дзюба о матче с «Лацио»: «Один из последних шансов зацепиться за выход из группы»

Нападающий высказался перед матчем 3-го тура группового этапа против .

– В каком настроении сейчас находится команда?

– Конечно же, добавила позитива победа над «Химками», очень важные три очка, так как практически все конкуренты, за исключением ЦСКА, потеряли очки. Важно было победить. Это было самое главное.

Конечно же, ждем с нетерпением матч с «Лацио», так как это один из последних наших шансов зацепиться за выход из группы.

– Смотрели ли вы последние матчи «Лацио» и что думаете о предстоящем сопернике?

– Ну, я посматриваю. Последний матч не видел, где 4:3 (против «Торино» – прим. Sports.ru), обзор только видел. Если попадаются, смотрю. Очень хорошая команда, очень интересная.

Индзаги строит очень такую, мне кажется, сбалансированную команду, но крен у них все-таки больше на атаку, хоть и играют в пять защитников, три центральных. Все равно очень интересная команда, недаром она обыграла «Боруссию» Дортмунд.

Очень хороший, серьезный соперник, – сказал Дзюба.

«Зенит» сыграет с «Лацио» 4 ноября. Начало матча – в 20:55 по московскому времени.

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