Дзюба о матче с «Лацио»: «Он должен быть победным. Надеюсь, покажем хорошую игру, чтобы не стыдно было»

Форвард «Зенита» поделился мыслями о предстоящем матче чемпионов с , передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Что нужно менять «Зениту», чтобы матч с «Лацио» прошел не по сценарию игры с «Брюгге»?

– Самое главное – он должен быть победным. Конечно, с «Брюгге» дома мы должны всегда играть более агрессивно, вначале нам это не удалось. После гола 25-30 минут мы показывали то, что от нас ждут.

Мне немножко не нравится, когда после поражений российских клубов говорят, что это было достойно. Лучше выиграть, а чтобы потом говорили, что это недостойно. В любом случае главное – победить, но надеюсь, что мы покажем очень хорошую игру, чтобы всем было не стыдно, – сказал Дзюба.

примет «Лацио» в среду, 4 ноября. Начал игры – в 20:55 по московскому времени.