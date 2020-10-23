Дзюба о замене в игре с «Боруссией»: «Никак не могу обсуждать, это не мое дело»

Форвард высказался в преддверии матча Лиги чемпионов с «Лацио», передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Вы отдохнули в матче с «Химками». Как самочувствие? Московские коллеги интересуются заменой в игре с . Можете рассказать о ней?

– Я немного не понял – у нас пресс-конференция перед важнейшей игрой с «Лацио», а мы обсуждаем «Химки», «Боруссию». Это не совсем правильно.

Спасибо, кто волновался о моем состоянии. Немного удалось отдохнуть в связи с небольшими повреждениями.

Замену никак не могу обсуждать, ее сделал главный тренер, он посчитал, что она нужна. В любом случае это не мое дело – решать правильно это или нет.

Не знаю, откуда у московских коллег постоянно провокационные вопросы, давайте сфокусируемся на футболе. Я понимаю, что вы два с половиной года ждали этого момента, но давайте немного сфокусируемся на Лиге чемпионов и футболе.

– Что скажете о ?

– Сегодня-завтра разберем подробно, будем иметь конкретное представление. Конечно, все смотрим Серию А. «Лацио» – очень интересная команда, играют в пять защитников, но очень много забивают.

Иммобиле – лучший бомбардир прошлого сезона, очень опасный форвард. Забивает с любых положений, прекрасно исполняет пенальти, это говорит о его психологии.

– В прошлом году вы выделяли защитника «Лиона» Марсело. Кого можете выделить в «Лацио»?

– Марсело выделял уже после того, как столкнулся с ним на поле. Если столкнусь с защитниками «Лацио», тогда смогу сказать точно.

Прекрасно понимаю, что есть Ачерби, игрок сборной Италии с потрясающей левой. Жалко, что ушел Баштуш – мы вместе играли, очень крепкий и сильный защитник, – сказал Дзюба.