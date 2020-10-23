Иммобиле и Лейва не сыграют с «Зенитом». Они не полетят в Петербург

Нападающий «Лацио» не сыграет с «Зенитом» в 3-м туре группового этапа .

Как пишет Corriere dello Sport, Иммобиле, как и полузащитник , не полетел в Петербург на матч с российским клубом. При этом игроки тренировались с в обычном режиме.

Отмечается, что причиной такого решения могло стать то, что УЕФА не разрешил этим футболистам участвовать в матче, поскольку ранее они переболели коронавирусом.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса и травм матч с «Брюгге» пропустили 12 игроков «Лацио».

В субботу клуб выступил с официальным заявлением, подтвердив, что несколько футболистов сдали положительные тесты на ковид.

сыграет с «Лацио» 4 ноября. Начало матча – в 20:55 по московскому времени.