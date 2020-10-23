Широков о Сталине: «Больше положительная фигура. Про Путина так же – есть две стороны медали»

Бывший игрок сборной России Роман Широков высказался о бывшем руководителе СССР Иосифе Сталине.

– Ты читал, когда тебе прилетало за положительные высказывания о Сталине? Основной тон комментариев был, что таким образом ты можешь оправдывать те репрессии, которые были с его стороны.

– Я не оправдываю репрессии, я же говорю, для всех две стороны медали. С одной стороны – выиграл войну, с другой стороны – репрессии были за 7-8 лет до этого, получается. Чуть раньше даже начинались. Я не оправдываю, но человек все равно выиграл же войну?

– Для тебя Сталин как историческая фигура – положительная или отрицательная?

– Я думаю, что положительная. Больше положительная, чем отрицательная.

– За счет победы в войне?

– Безусловно. Где бы мы сейчас были? Понятно, что это не его одна заслуга, есть и народ, который жизни положил, кто все прошел, всю войну, полководцы и так далее. Но все равно, общую какую-то стратегию он осуществлял, наверное. Про Путина так же – есть одна сторона медали, есть вторая. Где-то хорошо, где-то не очень, – сказал Широков.

Роман Широков: «Сталин может нравиться или нет, но он победил в самой кровопролитной войне»

Главное из интервью Широкова: избитый судья хочет «много миллионов», Семак не развивает «Зенит», Путин хорош во внешней политике