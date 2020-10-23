Широков про Навального и оппозицию: «Они против Путина, но не за страну»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков рассказал о своем отношении к политику Алексею Навальному.

– Отношение к Навальному не изменилось?

– Нет.

– Ну мало ли, может быть, последняя история повлияла как-то на твое отношение к нему.

– Разжалобить? Мягко говоря, нет.

– А что так отталкивает в нем?

– Все. Меня лично все.

– Ты считаешь, – опять же, возвращаясь к независимости, – это независимый персонаж?

– Нет. Мне кажется, что уже всем давно понятно, что это не независимый персонаж. Уже начали сейчас вскрывать эти «болотные» темы. Там у них что-то не так шло. У него же была возможность в том же 12-м году консолидировать вокруг себя, но они никто не могут это сделать. Поэтому их рвение попасть во власть я прекрасно понимаю. Они думают – эти наелись, хватит им бабки, по их версии, пилить, сейчас мы начнем. А дальше за этим ничего не стоит.

Понятно, они привлекают, кто там – профессор экономики, но он нигде, насколько я знаю, в реальной экономике нигде не работал. То есть он не знает. Теоретически я тоже, может быть, готов что-то возглавить. Практически – никто из них нигде не работал. Вот у них пошел Яшин или кто – ну и где? Ни отчетов, ничего у него последнее время нет. Может, конечно, наговаривают, я ничего не говорю, но он нигде и не опровергает.

– Но при этом ты готов был, если бы ты был в Москве, пойти на Болотную.

– Нет. Мне кажется, я был в Москве. А что там делать-то? Я не понимаю, против чего они. Они против Путина, но не за страну, – сказал Широков.

В декабре 2011 года в разных городах России прошли оппозиционные акции протеста, в частности, в Москве на Болотной площади 10 декабря состоялся крупный митинг оппозиции.

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