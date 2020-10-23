Роман Широков: «Семак не развивает «Зенит» и не развивается как тренер. Они играют в футбол «Уфы»

Бывший хавбек сборной России Роман Широков поделился мнением о тренерах РПЛ и подверг критике главного тренера «Зенита» .

– Топ-3 тренеров в РПЛ?

– На данный момент?

– Да. Слуцкий – понятно, первый.

– Слуцкий – да, номер один, наверное. Честно, я даже не знаю.

– Гончаренко?

– Мне лично не нравится то, что он делает в . Я думаю, что можно было намного больше сделать.

– Ты как футболист, если бы у тебя тренер после столь обидного поражения уехал на несколько дней домой, не выходил на связь, у тебя бы изменилось после этого отношение к тренеру или нет?

– Я думаю, там у всех изменилось. В прессе говорят, что нет, но это понятно. Но мне кажется, что у всех изменилось к нему отношение.

– Карпин?

– Вот, Карпин.

– Семак?

– Семак не развивает «Зенит», к сожалению для него. И сам, мне кажется, как тренер не развивается. Я ожидал от Сергея Богдановича больше.

– Ты хочешь сказать, что Сергей Богданович стопорнулся?

– Да. Первый хороший сезон, и потом стагнация. Хотя мне кажется, что он должен был больше давать, и может, мне кажется. Я не знаю, с чем связано то, что они так остановились и играют в футбол, условно, «Уфы» – бей вперед, игра придет. Это не для . Мне кажется, он мог более разнообразить игру, – считает Широков.

Главное из интервью Широкова: избитый судья хочет «много миллионов», Семак не развивает «Зенит», Путин хорош во внешней политике