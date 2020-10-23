Агент Агузаров о Дзюбе: «У Моуринью была конкретная заинтересованность. Он знает возможности Артема»

Агент Алан Агузаров рассказал об интересе к форварду «Зенита» в зимнее трансферное окно.

– А ты был участником истории, когда Моуринью звонил Дзюбе.

– Моуринью не звонил Дзюбе. Он звонил одному из моих партнеров, с которым он в достаточно хорошем контакте. И он четко дал понять, что на фоне травмы Кейна Моуринью рассматривает трех кандидатов, в число которых входит и Дзюба.

Он, Моуринью, достаточно хорошо знает возможности Дзюбы. И на самом деле со стороны Моуринью была конкретная заинтересованность.

– Почему не перешел?

– Он в итоге не взял никого. Потому что травма Кейна... Изначально думали, что она будет достаточно серьезной, а он в итоге на достаточно не длинный срок выбыл, и они решили ограничиться внутренними резервами.

– Ты еще общаешься с Дзюбой? Он говорил, что русские агенты – вообще ни о чем.

– Не знаю, почему он так говорит. Единственное, наверное, в чем я виноват, – не держал его в курсе всех текущих событий, когда был возможен переход в Англию, в ежедневном режиме. И единственная его претензия была в том, что на какой-то период я пропал.

– Ты с ним общаешься?

– Мы на связи. Не общаемся так, как раньше, но если мне Артем позвонит, я всегда отвечу и помогу чем смогу, – сказал Агузаров в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» на «Матч Премьер».

Агент Агузаров о Дзюбе в АПЛ: «Было 3-4 команды, но «Зенит» не отпускал за маленькие деньги. Артем был готов на понижение зарплаты»