Агент Агузаров: «Кузяев был в шорт-листе «Баварии», «Вильярреала», «Наполи», «Герты»

Агент Алан Агузаров рассказал о том, в какие клубы мог перейти полузащитник в минувшее трансферное окно.

«Пишут, что я являюсь агентом Далера, но это не совсем так. Я не являюсь его агентом, а оказываю какое-то сопровождение семье Кузяевых и нахожусь в контакте с его отцом Адьямом.

По Европе изначально начал заниматься . Адьям сразу сказал, что не будет подписывать контракт ни с одним агентом. Васильеву он дал авторизацию работать с 14 клубами. Но не сложилось.

Я сам удивился, что Вадим не смог трудоустроить Далера – бесплатного футболиста. Кстати, в плане запросов, то, что пишут о якобы требовании большой зарплаты, – это полный бред.

Были определенные варианты и в Германии, и в Испании. Спортивный директор «Алавеса» по скайпу связывался с Адьямом и рассказывал о своей заинтересованности.

Но они были готовы взять Далера, только если сработают на выход. У них не получилось продать игрока на этой позиции, поэтому не сложилось. «Алавес» предлагал зарплату около 1,5 миллиона евро.

«Рейнджерс» делал прямо предложение, но Адьям сразу сказал, что они рассматривают клубы из топ-5 чемпионатов Европы. «Уотфорд» тоже делал предложение, но это Чемпионшип, поэтому тоже решили отказаться.

Из АПЛ был «Саутгемптон», с которым до последнего велись переговоры, но есть нюансы. Далер был в шорт-листе у «Вильярреала», «Наполи», «Герты», «Баварии». Мюнхенцы могли подписать Далера, если бы их игрок [Микаэль Кюизанс] не провалил медосмотр в клубе АПЛ.

Я больше чем уверен, что Далер в будущем перейдет в Европу. У него еще симпатичный для европейских команд возраст. Думаю, «Зенит» не будет чинить препятствия для его перехода.

Я знаю, что у Адьяма есть определенные договоренности с [Александром] Медведевым. Прописаны отступные, но будет не очень корректно, если я озвучу цифру», – сказал Агузаров в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры».