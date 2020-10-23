Агент Агузаров о Дзюбе в АПЛ: «Было 3-4 команды, но «Зенит» не отпускал за маленькие деньги. Артем был готов на понижение зарплаты»

Агент Алан Агузаров рассказал о несостоявшемся переходе форварда «Зенита» в клуб .

– Правда ли, что ты пытался устроить Артема Дзюбу в Англию?

– Да, я работал в отношении возможного перехода в Англию, и на самом деле были клубы, которые проявляли заинтересованность по отношению к нему.

Скажу тебе больше – я работал не единолично. Работали со мной и с Base Soccer Agency, и агентство Рио Фердинанда, и Gestifute – агентство . Было 3-4 команды...

– Три крупных агентства не смогли устроить Дзюбу в Англию? О чем это говорит?

– Во-первых, о финансовой составляющей. «Зенит» не был готов отпустить Дзюбу за маленькие деньги. У них был действующий контракт.

Во-вторых, сумма заработной платы. Дзюба в принципе был готов пойти на определенное понижение, но в , конечно, он получал хорошую заработную плату, и, грубо говоря, нужно было подсуетиться английскому клубу, чтобы не то же самое предложить, но хотя бы что-то близкое, – сказал Агузаров в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» на «Матч Премьер».