Агент Агузаров о Дзюбе в АПЛ: «Было 3-4 команды, но «Зенит» не отпускал за маленькие деньги. Артем был готов на понижение зарплаты»

Агент Алан Агузаров рассказал о несостоявшемся переходе форварда «Зенита» Артема Дзюбы в клуб АПЛ.
– Правда ли, что ты пытался устроить Артема Дзюбу в Англию?
– Да, я работал в отношении возможного перехода в Англию, и на самом деле были клубы, которые проявляли заинтересованность по отношению к нему.
Скажу тебе больше – я работал не единолично. Работали со мной и Шандор Варга с Base Soccer Agency, и агентство Рио Фердинанда, и Gestifute – агентство Жорже Мендеша. Было 3-4 команды...
– Три крупных агентства не смогли устроить Дзюбу в Англию? О чем это говорит?
– Во-первых, о финансовой составляющей. «Зенит» не был готов отпустить Дзюбу за маленькие деньги. У них был действующий контракт.
Во-вторых, сумма заработной платы. Дзюба в принципе был готов пойти на определенное понижение, но в «Зените», конечно, он получал хорошую заработную плату, и, грубо говоря, нужно было подсуетиться английскому клубу, чтобы не то же самое предложить, но хотя бы что-то близкое, – сказал Агузаров в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» на «Матч Премьер».